В Киевской области спасли 15 лебедей, которые попали в ледяную ловушку
В Киевской области в пруду из-за сильного мороза к леду примерзли 15 лебедей.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Facebook.
По прибытию спасатели обнаружили 15 лебедей, которые вмерзли в лед. Чтобы освободить птиц, было прорублено около 200 метров льда.
Моя Київщина сообщает, что на место происшествия был направлен дежурный караул 19-й Государственной пожарно-спасательной части г. Кагарлык.
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