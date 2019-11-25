В Киевской области спасли 15 лебедей, которые попали в ледяную ловушку

В Киевской области в пруду из-за сильного мороза к леду примерзли 15 лебедей.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Facebook.

По прибытию спасатели обнаружили 15 лебедей, которые вмерзли в лед. Чтобы освободить птиц, было прорублено около 200 метров льда.

Моя Київщина сообщает, что на место происшествия был направлен дежурный караул 19-й Государственной пожарно-спасательной части г. Кагарлык.

Как ранее сообщал Фокус:

Синоптик Наталья Диденко сообщила, что с 28 ноября в Украину вернется теплая погода.