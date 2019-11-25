РФ проводит на Донбассе испытания новых видов оружия, – ГУР

РФ использует Донбасс в качестве полигона для подготовки подразделений спецназначения.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

Также россияне проводят на Донбассе испытания новых видов оружия.

Так, на прошлой неделе в соединения и части 1 (Донецк) и 2 (Луганск) армейского корпуса ВС РФ прибыл спецназ со средствами техразведки и снайперскими винтовками, в т.ч. неустановленного образца.

По данным украинской разведки, эти кадровые российские военные изучали обстановку на передовой и выполняли задания в составе снайперских пар и разведгрупп.

Как ранее сообщал Фокус:

Вчера, 24 ноября, в результате обстрела боевиками нас. пункта Березовое под Донецком, произошел масштабный пожар в дачном поселке. Полностью сгорели шесть зданий. Сейчас пожар локализован.