В Киеве закрыли на вход станцию метро Арсенальная

Утром во вторник, 26 ноября, станцию метро Арсенальная "красной" ветки закрыли на вход из-за поломки эскалатора. Об этом сообщает пресс-служба предприятия в Facebook.

"Внимание! Станция Арсенальная не работает на вход. Неисправность эскалатора. Все рабочие эскалаторы поднимают пассажиров, прибывающих на станцию на выход", – говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники метрополитена проводят необходимые работы для запуска остановившегося эскалатора и об открытии станции сразу сообщат.

Также в связи с поломкой в метрополитене попросили пассажиров переориентировать свои маршруты.

Как ранее сообщал Фокус: