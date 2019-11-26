В Украину идет потепление. Об этом сообщает синоптик Наталка Диденко в Facebook.

"Зима зачехлит свои тромбоны, лютни и скрипки, репетиция закончилась. Пока что", – пишет Диденко.

Как отмечается, днем 27 ноября будет +2+6 градусов, в западных и южных областях +5+11 градусов.

Черноморский циклон принесет в южную часть, в восточные области, на Днепропетровщину, местами на Полтавщину и в Кропивницкий дожди и порывистый ветер. На остальной территории – без существенных осадков.

"Воздух уже не холодный, на теплые процессы перестройки не так скоро происходят, поэтому временами дождь будет меняться с мокрым снегом. А это означает, что дороги могут быть с гололедом или просто очень скользкими от первой ноябрьской каши. Осторожно", – сообщила она.

Также она отмечает, что в Киеве 27 ноября осадки маловероятны, ночью еще 0-3 градуса мороза, а днем ожидается +1+3 градуса.

"До конца недели в Киеве потеплеет до +5 градусов, в пятницу пройдут дожди", – сообщила она.

Как сообщает Укргидрометцентр, 27-28 ноября в Украине будет облачно с прояснениями. Ветер восточный и юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью от 3 мороза до 2 тепла, днем 0-5 тепла.

В Киеве и Киевской области 27-28 ноября облачно с прояснениями, но без осадков. Ветер восточный и юго-восточный, 7-12 м/с.

Как ранее сообщал Фокус:

Синоптик Наталья Диденко уже сообщала, что с 28 ноября в Украину вернется теплая погода.