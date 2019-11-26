Сын Кулебы погружен в медикаментозную кому, – врач

После недавней аварии один из сыновей детского омбудсмена Николая Кулебы находится в тяжелом состоянии, его погрузили в медикаментозную кому.

Об этом сказал главный врач больницы "Феофания" Игорь Семенив, пишет РБК-Украина.

"Он находится в нейрореанимации, состояние остается тяжелым. Проводится постоянный мониторинг состояния головного мозга. Сегодня не планируется хирургическое вмешательство, но мы не можем сказать, что такой необходимости не возникнет. Условно говоря, он в медикаментозной коме, которая необходима на данный момент", – отметил врач.

По его словам, сегодня утром прошел консилиум врачей, на котором обсуждалось лечение сына Кулебы.

Что касается самого Николая Кулебы, то по словам Семенива, у него закрытая травма грудной клетки и перелом ребер со второго по десятое.

Как ранее писал Фокус:

24 ноября Николай Кулеба попал в дорожно-транспортное происшествие со своими детьми в поселке Чабаны Киево-Святошинского района Киевской области.

По факту аварии полиция открыла уголовное производство по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения). Санкция статьи в случае, если потерпевшему нанесены тяжелые телесные повреждения, предусматривает заключение виновника сроком от 3 до 8 лет.