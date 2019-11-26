СБУ сообщила о подозрении заммэра Славянска за организацию "референдума" в 2014 году

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении в посягательстве на территориальную целостность Украины и терроризме заместителю мэра Славянска Донецкой области.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В апреле 2014 года во время председательства на сессии горсовета депутаты одобрили проведение незаконного "референдума" и назначение лидера одного из бандформирований председателем исполкома горсовета.

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"Чиновник также способствовал легализации пророссийских боевиков через создание так называемой "народной дружины", – сообщили правоохранители.

СБУ подозревает заместителя мэра в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

Местное издание "Славянские ведомости" сообщает, что речь идет о Викторе Воропаеве.

Как ранее сообщал Фокус: