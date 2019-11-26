В ГБР назвали основную версию взрывов в Балаклее

Замдиректора территориального управления ГБР, расположенного в Полтаве, Алексей Новиков заявил, что основная версия взрывов на военных складах в Балаклее 15 ноября – это несоблюдение техники безопасности военнослужащими, проводившими работы по разминированию. Об этом сообщает UA:Харків.

"Мы склоняемся к тому (это основная наша версия), что те лица, которые непосредственно выполняли работы с этими боеприпасами, они как раз и причастны – из-за того, что не выполняли технику безопасности во время такого вида работ", – сказал Новиков.

По его словам, на месте происшествия в грузовике, который находился возле саперов, произошло "столкновение двигателей".

"Какая-то искра, скорее всего, появилась, и поэтому, наверное, была нарушена целостность этого двигателя, где находилось топливо, и поэтому прогремел взрыв", – сказал Новиков.

В результате взрыва трое военнослужащих погибли, пятеро были ранены. Новиков отметил, что в числе погибших – военный, который находился в кузове грузовика.

Он добавил, что следователи ГБР уже опросили около 100 человек по этому делу.

"Мы расследуем служебное преступление. И именно организация этих работ и отсутствие над ними должного контроля, по организации надлежащей техники безопасности, по сути, и является тем, что привело к конкретным действиям лиц, работавших с этими боеприпасами", – подчеркнул Новиков.

Как ранее сообщал Фокус:

15 ноября в Балаклее (Харьковская область), где находится арсенал Минобороны, прогремели взрывы. Двое военных погибли, еще четверо пострадали.

Позже в Генштабе рассказали, что во время загрузки подготовленных для утилизации остатков боеприпасов загорелся твердотопливный двигатель для ракет 3М9 зенитно-ракетного комплекса "Куб". Это и стало причиной взрывов.

17 ноября умер один из пострадавших военнослужащих, который получил ранение во время взрыва на складе боеприпасов Минобороны в Балаклее.