Замминистра инфраструктуры Клитина уволена решением Кабмина

Кабинет министров уволил с должности заместителя министра инфраструктуры по вопросам европейской интеграции Александру Клитину. Об этом сообщил депутат Верховной Рады от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко у себя в Facebook.

Клитину уволили по представлению министра инфраструктуры Владислава Криклия. Сам министр, по словам Гончаренко, на заседании правительства отсутствовал.

"Замминистра инфраструктуры Клитина уволена по представлению министра (не по собственному желанию). В ответ на мой вопрос премьер причины пояснять не захотел. "Чтобы не делать хайп" (с). Министр инфраструктуры Криклий на заседании отсутствовал", – написал Гончаренко.

Он добавил, что 27 ноября подал заявление в НАБУ на Криклия из-за слов Клитиной о том, что министр причастен к коррупции при закупке локомотивов для "Укрзалізниці".

Пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины подтвердила факт увольнения заместителя министра по вопросам европейской интеграции.

“Сегодня, 27 ноября 2019 года, Кабинет Министров Украины принял ряд кадровых решений. Так, Правительством уволена Клитина Александра Петровна с должности заместителя министра инфраструктуры по вопросам европейской интеграции”, – сказано в сообщении министерства в Facebook.

Клитина занимала пост заместителя министра инфраструктуры Украины по вопросам европейской интеграции с 18 сентября 2019 года.

Сначала она попала в скандал из-за нардепа Антона Полякова, который 19 ноября обнародовал аудиозапись, где мужчины обсуждают Клитину как нового замминистра.

Другой скандал возник после обнародования переписки пранкером "Джокер". Говоря о закупке локомотивов для АО "Укрзализныця", Клитина обвинила министра инфраструктуры Владислава Криклия в коррупции, написав, что он "мутит с тендерами".

Как ранее сообщал Фокус:

Министр инфраструктуры Криклий заявил, что недоволен отсутствием понимания между его замом Александрой Клитиной и командой министерства.