Рябошапка рассказал, почему решили ликвидировать военные прокуратуры

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка на заседании комитета по вопросам правоохранительной деятельности Верховной Рады заявил, что не видит необходимости в одной тысяче военных прокуроров в Украине из-за малой нагрузки, которая ложится на них в расследовании дел.

Об этом сообщает РБК-Украина.

По его словам, больше половины дел военной прокуратуры являются не слишком сложными в расследовании.

"Относительно реформы военной прокуратуры…Около половины всех уголовных производств, грубо говоря, "самоволки". То есть это преступления, которые не являются особенно сложными в расследовании. Больше 30% – это дела, которые связанные с коррупцией, взяточничеством, получением неправомерной выгоды, а также преступлениями, которые связанные с хищением. То есть, очевидно, что нет никакой специфики в этом и нет смысла оставлять такое большое количество следователей и прокуроров", – сказал Рябошапка.

Как ранее сообщал Фокус:

Заместитель генпрокурора – главный военный прокурор Виктор Чумак заявил, что вместо военной прокуратуры в Украине будет создана специализированная прокуратура противодействия преступлениям в сфере национальной безопасности и обороны.