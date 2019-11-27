Контрразведка СБУ предотвратила вывоз из Украины 21-го танкового двигателя

Контрразведка Службы безопасности пресекла незаконный вывоз из Украины двигателей, которые используются для комплектования бронетехники ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Контрразведчики проинформировали, что на прошлой неделе задержали иностранца, который пытался вывезти из Украины дизельный двигатель УТД20С1, который имеет военное назначение. В ходе последующих проверок по адресу коммерческой структуры, который указал иностранец, было обнаружено еще 20 танковых двигателей УТД20, предназначенных для вывоза.

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"Эти моторы устанавливаются на БМП-1, БМП-2 и относятся к товарам военного назначения. У злоумышленников также выявлено 21 корпус и другие запчасти к комплектации двигателей", – рассказали в СБУ.

Сейчас продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ч. 1 ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) и ч. 3 и 4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов) Уголовного кодекса Украины.

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