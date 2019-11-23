СБУ раскрыла схему поставок в Украину и ЕС угля с Донбасса

Уголь в Украине реализовывался как российский, а налоги от его продажи шли в бюджет "Л/ДНР"

В Украину поставляли добытый на Донбассе уголь как российский. Налоги с продажи шли в бюджет терформирований.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Так, организаторы схемы зарегистрировали в Украине ряд коммерческих структур, через которые на подконтрольную территорию и поступал уголь.

В дальнейшем этот уголь реализовывали украинским ТЭЦ и даже продавали в страны ЕС, ведь по документам он был добыт в России.

Сотрудники Службы безопасности уже задержали одного из участников нелегального бизнеса, ему сообщили о подозрении по ст.258-5 УК (финансирование терроризма, 5-8 лет лишения свободы).

В ведомстве работают над привлечением к ответственности и других фигурантов схемы.

Как ранее сообщал Фокус: