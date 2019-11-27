Кабмин утвердил законопроект об электронной трудовой книжке

Кабинет Министров Украины сегодня, 27 ноября, утвердил законопроект о переводе бумажных трудовых книжек в электронный формат. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

"Работники не должны будут продолжать советскую практику сбора кучи справок для подтверждения трудового стажа в случае потери бумажной трудовой книжки или расхождений в данных о работе. Вместе с тем, пенсии и социальные выплаты постепенно станут назначаться автоматически, без лишней бюрократии и необходимости приходить для этого в органы Пенсионного фонда", – сказал премьер-министр Алексей Гончарук.

В случае одобрения законопроекта Верховной Радой, отметили в правительстве, электронная версия трудовой книжки уменьшит нагрузку на работодателей, физлиц-предпринимателей, а также упростит поиск работы и оформление на работу.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов сообщил в Facebook, что вся информация, которую ранее записывали в трудовую книжку, теперь будет в электронной форме в Государственном реестре общеобязательного государственного социального страхования, который формирует и ведет Пенсионный фонд.

"Итак, какие изменения предлагаются? Теперь трудовая книжка: при приеме на работу – необязательна (по желанию работника); при увольнении – выдается (если была при приеме на работу)", – пояснил он.

Министр добавил, что в отдельных случаях копия приказа об увольнении будет подтверждением трудовой деятельности работника, в частности:

в случае восстановления на работе, когда необходимо изменение формулировки причин увольнения;

трудовой спор – нарушение своего права (в трехмесячный срок);

в случае незаконного осуждения. Для избежания предвзятости работодателя в отношении работника в момент перелистывания трудовой книжки из-за записи о судимости.

Как ранее сообщал Фокус:

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет заявил, что в случае принятия парламентом соответствующего законопроекта, граждане не будут обязаны при найме на работу предоставлять работодателю свою трудовую книжку.