Несите ваши денежки. Три популярные в Украине схемы мошенничества

Как современные последователи Остапа Бендера обманывают украинцев и почему им удается избежать предусмотренного законом наказания

Где-то совсем рядом кто-то другой зарабатывает гораздо больше вас, выполняя ту же работу. Выглядит гораздо моложе в том же возрасте. Получает больше материальных благ, хотя платит за них меньше. Как ему это удается? Легко! Вы бы тоже могли, если бы знали один маленький секрет...

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Знакомые слова? На них основано множество техник психологического манипулирования. С их помощью вас убеждают купить, в общем-то, ненужный товар или услугу, инвестировать в сомнительный проект или расстаться с деньгами иным способом. Рычаг, на который давят манипуляторы, условно называется "страхом упущенной выгоды". Он мешает критически оценивать ситуацию и заставляет совершать необдуманные поступки. Это действует даже на умных людей, которые вовсе не склонны верить всем подряд и обычно не разбрасываются своими кровно заработанными.

Со "страхом упущенной выгоды" очень активно работают мошенники. Чтобы вы не попались к ним на крючок, Фокус расскажет о трех чрезвычайно популярных среди современных украинских Бендеров схем отъема денег, за использование которых почти невозможно привлечь к ответственности.

Схема первая. Красота в кредит

Группа риска: женщины старше 40 лет с достатком среднего уровня и ниже

Все начинается с неожиданного смс-сообщения о том, что некая подруга подарила вам один сеанс базового комплекса процедур в косметологической клинике с незнакомым названием. Вас просят выбрать удобное время посещения и не затягивать, потому что срок действия "подарка" ограничен. Клиника выглядит респектабельно. Модный офис в недешевом районе, красивые ухоженные врачи и медсестры. Посетителей много, даже слишком. Большинство, как и вы, пришли впервые. Почему их так много становится понятно, когда один из сотрудников дает вам анкету, где есть графа с просьбой сообщить имена или телефоны одной или нескольких знакомых, которым могла бы быть интересна бесплатная косметологическая процедура, эти телефоны могут предложить обменять на расширение вашего сегодняшнего бесплатного пакета. Это могло бы насторожить, но вы не ищите подвоха, потому что денег от вас пока никто не требует. Хотя на самом деле согласиться на сеанс означает потянуться за бесплатным сыром, лежащим в мышеловке.

Сами процедуры и их последовательность могут быть разными. Обычно им предшествует "компьютерная диагностика", показывающая, что кожу свою вы запустили немилосердно. Потом, как правило, обрабатывают каким-то хитрым способом половину лица и радостно сообщают, что обработанная часть разительно изменилась, а значит – все небезнадежно: последствия вашей невнимательности к себе любимой еще можно устранить при правильном уходе. И, о удача! Именно здесь вам предложат такой уход.

Затем следуют сами процедуры – тактильно приятные, расслабляющие и сопровождаемые подробным рассказом об уникальности клиники и ее волшебных методов, разработанных как будто специально для вас. Выясняется, что с вашей внешностью здесь готовы совершить чудо омоложения. Для этого опытные специалисты разработают индивидуальный курс. Чудо, конечно, произойдет не завтра, на это потребуется время, – скажем, год. Стоимость годового курса оказывается вам не по карману. К счастью, именно сегодня действует специальное предложение, сумму можно значительно уменьшить, если заплатить за все сразу. Понятно, что таких денег у вас при себе нет, но, как рояль в кустах, прямо в помещении клиники неожиданно оказывается представительство банка, название которого вы скорее всего услышите в первый раз, ведь ведущие финучреждения страны в подобных схемах обычно не участвуют. Собственно, "отделение" – громко сказано. Это просто кабинет, в котором сидит один или двое сотрудников с типовым кредитным договором, специально разработанным для такого случая. Вам говорят, что банк сразу перечислит всю сумму клинике, а вы будете постепенно погашать заем в течение года, как раз до конца прописанного курса.

Возможно, клиника исчезнет через неделю или две после того, как вы подпишите бумаги. Может быть, просуществует еще два-три месяца. В любом случае кредит у вас останется, и погашать его придется вне зависимости от того, продолжается ваш годовой курс или нет.

Почему это работает?

"В этой схеме одновременно задействованы несколько рычагов воздействия на потенциальную жертву – вербальный, визуальный и тактильный, – говорит психолог Елена Рыхальская. – Ей рассказывают, как плохи ее дела сейчас, и каким прекрасным все может стать в будущем. Показывают красивых как с картинки сотрудниц, на которых хочется быть похожей, и малопонятное изображение на экране компьютера, на котором якобы видно, как жертва себя запустила. Наконец, рассказывая о чудесных методах клиники, к ней прикасаются – важный момент манипуляции. Часто "процедура" предполагает, что потенциальная жертва должна лечь на кушетку, это очень помогает воздействию. Мошенникам нужно, с одной стороны, напугать ее и ввести в уязвимое психологическое состояние, с другой – дать надежду на "другую жизнь" с более молодой и ухоженной кожей, жизнь, где она будет окружена любовью и заботой. Кстати, потребность в заботе – еще один рычаг, на который они давят, поэтому женщины, в силу каких-то личных обстоятельств ощущающие себя "заброшенными", ненужными, поддаются легче других. Договор, конечно, подписывают далеко не все, но схема работает на потоке, поэтому число пострадавших за сравнительно короткий срок существования одной "клиники" может оказаться очень большим".

Схема вторая. Работа за границей

Группа риска: образованные люди средних лет с не очень востребованными или не низкооплачиваемыми в Украине специальностями

Рычаг, на который давят манипуляторы, условно называется "страхом упущенной выгоды". Он мешает критически оценивать ситуацию и заставляет совершать необдуманные поступки

Потенциальная жертва, ищущая работу, находит в интернете объявление об очень привлекательной вакансии, с зарплатой гораздо выше среднего по Украине уровня. Затем выясняет, что фирма, контакты которой указаны в объявлении, не работодатель, а агентство, организующее трудоустройство украинских граждан за рубежом. Соискателю объясняют, что поиск работы – платная услуга, кроме того, нужно оплатить оформление кое-каких документов. Однако игра стоит свеч: во-первых, первая же зарплата с лихвой покроет эти расходы, во-вторых, место очень перспективное и с него можно начать полноценную карьеру, предполагающую совсем другие заработки. На сайте агентства есть отзывы благодарных клиентов. Сразу видно, что фирма устраивает на работу не нянечек, строителей, домработниц и сборщиков урожая и гостиничных горничных, а исключительно белых воротничков. В списках потенциальных работодателей фигурируют солидные международные компании. Презентационные тексты агентства пестрят обнадеживающими утверждениями "Мы на рынке 15 лет!", "Нам доверяют профессионалы" и т. д.

Представитель агентства, ответивший на телефонный звонок потенциальной жертвы, говорит о зарубежном трудоустройстве, как о самом обычном деле, уверяет, что бюрократические вопросы, связанные с разрешением на работу и налогами, – вовсе не проблема. Загвоздка возникает лишь одна – наниматель, выставивший вакансию, на которую вы откликнулись, хочет закрыть ее поскорее, времени на раздумья не остается. При этом агентство может переслать нанимателю резюме, только если кандидат уже стал ее клиентом, для чего нужно немедленно внести определенную сумму.

В лучшем случае рабочая виза, которую вам помогут оформить, окажется настоящей, а трудоустройство липовым. По сути, вы заплатите несколько сотен (до тысячи) долларов или евро человеку, который поможет отнести ваши бумаги в визовый центр. Предложенная вакансия, скорее всего, окажется неактуальной, взятой с какого-нибудь западного HR-сайта, но давно закрытой.

В худшем случае с вас просто возьмут кругленькую сумму и не окажут вообще никаких услуг, просто перестанут брать трубку после перечисления денег. Когда реализуется второй сценарий, кандидату обычно объясняют, что оформление официальной рабочей визы – слишком долгая история, которую легко избежать, потому что работодатель хочет сэкономить на налогах и с радостью наймет иностранного специалиста "по-серому".

Работая по первому сценарию, таких разговоров обычно не ведут. Напротив, обещают официальное оформление и соцпакет. Зачастую агентство даже заключает договор с соискателем. Однако если вы внимательно прочтете текст этого соглашения, заметите, что понятие "содействие в трудоустройстве" в нем не конкретизировано. Проще говоря, из текста не ясно, за какую именно помощь вы заплатили.

Почему это работает?

По словам Елены Рыхальской, классических "заробiтчан" таким образом не обманешь. Схема разработана для тех, кто никогда раньше не устраивался на работу за границей и смутно представляет себе, как именно это должно происходить. "Такой человек оказывается в совершенно новой для него ситуации, потому вынужден полагаться на чужой опыт, и, когда ему говорят – мы на рынке много лет, так делают все, это выгодно и удобно, он склонен верить, — подчеркивает психолог. - Особенно часто жертвами таких мошенников становятся представители интеллигенции, оказавшиеся невостребованными на современном рынке труда. Неудовлетворенность жизнью, ощущение ненужности делают их психологически уязвимыми. Эмоциональный фон усиливается и мешает рационально оценить предложение, которое в спокойном состоянии они, возможно, сочли бы сомнительным".

Схема третья. Сделка века

Группа риска: некрупные, но амбициозные предприниматели и инвесторы средней руки

Потенциальных жертв "ловят" в лобби и ресторанах дорогих отелей городов-миллионников, а также во время кофе-брейков и нетворкинг-сессий всевозможных конференций и форумов. Для реализации этой схемы крайне важно, чтобы место было престижным. "Наживкой" всегда служит иностранец. В Киеве это был полный низкорослый седой англоязычный мужчина на вид лет шестидесяти, в Одессе – высокий мужчина не старше пятидесяти лет, похожий на бывшего спортсмена, который говорил по-английски с сильным французским акцентом. Оба персонажа выглядели очень респектабельно, носили дорогие часы и костюмы, оба были безукоризненно аккуратны. "Наживка" и потенциальная жертва знакомились как бы случайно. Как правило, мошенники, работающие по этой схеме, берут в оборот мужчин моложе "наживки" лет на десять. Тот, кто в итоге отдаст "наживке" деньги, для начала должен поверить, что перед ним человек опытнее, а главное гораздо богаче его, богаче настолько, что это даже необязательно подчеркивать.

Иностранец явно пребывает в приподнятом настроении, в Украину он прилетел не просто так, здесь наклевывается отличная сделка, очень крупная даже по его меркам. Он, конечно, не сообщит вам всех подробностей, но прозрачные намеки говорят о том, что затея и правда грандиозная. Все делается для того, чтобы вы сами проявили интерес к делу. Однако когда вы пытаетесь расспросить о проекте и выяснить, не могли бы как-то на этом заработать, собеседник ответит мягким отказом. Он даст понять, что вы до таких масштабных начинаний еще не доросли, к тому же желающих вложить деньги в этот проект и так хватает, а суммы, которыми они оперируют, для вас слишком велики. На этом разговор о делах обычно заканчивается, зачастую иностранец намеренно меняет тему, расспрашивая о том, чем в этом городе можно занять свободный вечер, может даже предложить составить ему компанию. На самом деле это лишь повод, чтобы узнать номер вашего мобильного.

Через несколько дней раздастся звонок с неопределяемого номера. Недавний знакомый заговорит непривычно быстро, очень обеспокоенным тоном. Настолько быстро и эмоционально, что даже при отличном знании языка общения, вы разберете далеко не все слова, но не решитесь переспрашивать. В любом случае станет понятно, что грандиозное дело под угрозой срыва из-за каких-то украинских чиновников, чтобы проект не похоронили, им срочно нужно "занести", а ваш знакомый как назло сейчас не в Украине и никак не может прилететь в ближайшие дни. Так что для вас это шанс: спасете проект – станете полноправным партнером даже при небольшой инвестиции. Взятку придется дать довольно большую, но все-таки речь пойдет о сумме, которую при желании можно собрать очень быстро, вам даже не нужно самостоятельно "заносить" ее в кабинет чиновника, этим займется специально обученный человек, а вы просто передадите деньги в каком-нибудь кафе. Главное, сделать это нужно срочно.

Особенно часто жертвами мошенников становятся представители интеллигенции, оказавшиеся невостребованными на современном рынке труда

Почему это работает?

"Один из важнейших элементов воздействия в подобных схемах – срочность, – говорит Елена Рыхальская. – Мошенник не дает жертве времени на обдумывание собственных действий. Второй элемент – образ, на который хочется быть похожим. Сделку всегда предлагает человек, у которого якобы уже есть то, чего потенциальная жертва еще не достигла, но хотела бы достичь. И наконец отказ, прозвучавший в самом начале общения. Это очень действенный рычаг. Когда вы сами изъявили желание вложить деньги, но оказывается, что в этом проекте вы не нужны даже с инвестициями, это многократно усиливает интерес".

Особенность этой схемы в том, что жертвы никогда не обращаются в правоохранительные органы. На то есть как минимум две веские причины. Во-первых, не хотят признаваться в том, что собирались участвовать в даче взятки. Во-вторых, не хотят публично выставлять себя легковерными и наивными. "Мошенники, работающие по этой схеме, целенаправленно выбирают тех, кто скорее согласится потерять деньги, чем публично признает, что совершил глупость и позволил себя обмануть, – подчеркивает психолог. – А таких людей очень много, особенно среди амбициозных бизнесменов".