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Литва поддерживает Украину из-за "российского Крыма" на устройствах Apple

Линас Линкявичюс / Фото: freesmi.by

"...это земля Украины, в этой войне все еще гибнут люди", – сообщили в МИД Литвы

Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс призвал Apple изменить свою позицию по поводу "российского Крыма" на устройствах Apple.

Об этом Линкявичюс написал в Twitter.

"Мы присоединяемся к выражению разочарования тем, что Apple считает Крым территорией Росии. Мы призываем Apple изменить эту неосведомленную точку зрения, так как статус-кво не изменился в Крыму: он все еще оккупирован Россией, это земля Украины, в этой войне все еще гибнут люди", – написал он.

Как ранее сообщал Фокус:

  • В РФ заявили, что в Apple признали Крым российским. Глава комитета Госдумы России по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил, что компания Apple сделала в своих картах Крым российским.

  • Глава МИД Украины Вадим Пристайко раскритиковал Apple из-за обозначения на ее картах Крыма как части РФ.