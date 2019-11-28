Рейтинг Зеленского упал на 20%, – КМИС

19% респондентов негативно относятся к Владимиру Зеленскому

В ноябре рейтинг поддержки президента Украины Владимира Зеленского составил 52%.

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Об этом свидетельствуют результаты соцопроса Киевского международного института социологии.

19% респондентов негативно относятся к Владимиру Зеленскому.

В течение осени доля тех, кто относится к Зеленского положительно, уменьшалась: 73% в сентябре, 66% – в октябре, 64% в начале ноября, 52% – в конце ноября.

Доля тех, кто относится к Зеленского негативно, в течение осени росла: 7% в сентябре, 9% в октябре, 12% в начале ноября, 19% в конце ноября.

Оценка действий президента Украины по сравнению с началом ноября в конце месяца ухудшилась: на 10 процентов стало меньше тех, кто одобряет его работу (с 64% до 54%), и на 13 процентов возросла доля тех, кто не одобряет (с 23% до 36%).

С 22 по 25 ноября КМИС провел опрос методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно контролируются властью Украины – АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. В ходе опроса проведено 1500 интервью, погрешность выборки с вероятностью 0,95 не превышает 3%. Данные этого исследования сравниваются с результатами опросов КМИС, которые были проведены с 4 по 7 ноября, с 9 по 11 октября и с 6 по 19 сентября 2019 года.

Как ранее сообщал Фокус:

Согласно опросу "Центра Разумкова" в начале ноября 37,5% респондентов считали, что события в Украине развиваются в правильном направлении (в сентябре 2019 так считали 57%, в октябре 2019 – 45%).