В Словакии погибли украинская альпинистка и инструктор (Обновлено)

Трагедия произошла на спуске с горы Видлова башня

В четверг, 28 ноября, в Словакии погибли двое альпинистов из Украины: Ирина Скрилева и инструктор Владимир Михалко.

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Об этом сообщает Федерация альпинизма и скалолазания города Киева в Facebook.

Трагедия произошла на спуске с горы Видлова башня (высота – 2522 метра) в словацких Татрах (часть Карпат). Смерть украинцев подтвердили местные спасатели, причины выясняются.

"Вышел отряд в 14 человек местных спасателей. Погода не летная. Сейчас из-за сложных условий спасательный отряд прекратил работы. Попробуют завтра (29 ноября) транспортировать. Остальные участники возвращаются на место базирования, дом Замковского. Связь с ними отсутствует в данный момент. Все подробности позже", – прокомментировал в Facebook поисковую операцию альпинист Александр Кашель.

Позже Александр Кашель объявил сбор денег.

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Как уточняет Горноспасательная служба Словакии в Facebook, после полудня 28 ноября украинские альпинисты обратились за помощью по линии экстренной помощи "18300", сообщив о падении двух участников группы альпинистов в районе Цмитра-гора (Ломницкий Штит).

По информации службы, на помощь альпинистам отправились две группы спасателей (всего 14 человек).

Отмечается, что в том районе была плохая видимость и падал снег. Спасатели, прибыв на место ЧП, обнаружили два тела без признаков жизни.

"Украинские альпинисты, мужчина в возрасте 67 лет и женщина в возрасте 30 лет получили травмы, несовместимые с жизнью", – говорится в сообщении.

Тела погибших украинцев доставлены в морг в Новом Смоковце.

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