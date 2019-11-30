Сутки на Донбассе: погиб украинский военный

Террористы семь раз обстреляли украинских военных

На Донбассе 29 ноября боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня, погиб украинский военный.

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Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Террористы обстреливали украинские позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов 82 мм, а также гранатометов различных систем и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно.

Обстрелы велись возле Крымского, Луганского, дважды возле от Водяного, Широкиного, Старогнатовки, Новотроицкого.

С начала этих суток боевики не проводили обстрелов. Потерь нет.

Как ранее сообщал Фокус:

15 ноября в Киеве, Париже и Берлине сообщили, что встреча нормандской четверки состоятся 9 декабря в столице Франции. 18 ноября дату встречи подтвердили и в Кремле.