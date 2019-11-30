Сутки на Донбассе: погиб украинский военный
Террористы семь раз обстреляли украинских военных
На Донбассе 29 ноября боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня, погиб украинский военный.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Террористы обстреливали украинские позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов 82 мм, а также гранатометов различных систем и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно.
Обстрелы велись возле Крымского, Луганского, дважды возле от Водяного, Широкиного, Старогнатовки, Новотроицкого.
С начала этих суток боевики не проводили обстрелов. Потерь нет.
Как ранее сообщал Фокус:
- 15 ноября в Киеве, Париже и Берлине сообщили, что встреча нормандской четверки состоятся 9 декабря в столице Франции. 18 ноября дату встречи подтвердили и в Кремле.
- Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что текст коммюнике уже подготовлен и передан на согласование лидерам нормандской четверки.
- Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не планирует встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях саммита в "нормандском формате".
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"Народный совет" "ДНР" принял "закон" о государственной границе. В "законе" сказано, что территория "ДНР" определена по всей территории Донецкой области по состоянию на 2014-й год.