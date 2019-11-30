Зеленский поручил снизить тарифы на отопление уже в декабре
Премьер предложил Зеленскому внести от своего имени законопроект, который позволит снизить тарифы на отопление
Президент Владимир Зеленский провел совещание, на котором обсуждались пути снижения трифов на коммунальные услуги, в частности на отопление.
Об этом сообщает пресс-служба президента.
На встрече присутствовал премьер-министр Алексей Гончарук, который анонсировал законопроект, который позволит следующей зимой снизить сумму в платежках.
"Почему так? Ищем пути, как снизить цену и сделать так, чтобы за декабрь украинцы получили меньшие квитанции за отопление. Платить невозможно, уменьшить", – написал Зеленский в Twitter.
Премьер предложил Зеленскому внести от своего имени законопроект, который позволит снизить тарифы на отопление.
О подробностях законопроекта Кабмин не рассказал. По их словам, документ позволит снизить тариф на 80-130 гривен (10%).
Зеленский же потребовал, чтобы в декабре украинцы получили платежки со сниженными суммами.
Как ранее сообщал Фокус:
- "Нафтогазу" потребуется миллиард долларов, чтобы обеспечить страну газом на время отопительного сезона 2019-2020 годов.
- В 2018 году отопительный сезон в Украине начался 15 октября.
- В большинстве городов, включая Киев, отопительный сезон завершился в начале апреля.