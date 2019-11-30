Премьер предложил Зеленскому внести от своего имени законопроект, который позволит снизить тарифы на отопление

Президент Владимир Зеленский провел совещание, на котором обсуждались пути снижения трифов на коммунальные услуги, в частности на отопление.

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Об этом сообщает пресс-служба президента.

На встрече присутствовал премьер-министр Алексей Гончарук, который анонсировал законопроект, который позволит следующей зимой снизить сумму в платежках.

"Почему так? Ищем пути, как снизить цену и сделать так, чтобы за декабрь украинцы получили меньшие квитанции за отопление. Платить невозможно, уменьшить", – написал Зеленский в Twitter.

Премьер предложил Зеленскому внести от своего имени законопроект, который позволит снизить тарифы на отопление.

О подробностях законопроекта Кабмин не рассказал. По их словам, документ позволит снизить тариф на 80-130 гривен (10%).

Зеленский же потребовал, чтобы в декабре украинцы получили платежки со сниженными суммами.

Как ранее сообщал Фокус:

"Нафтогазу" потребуется миллиард долларов, чтобы обеспечить страну газом на время отопительного сезона 2019-2020 годов.

В 2018 году отопительный сезон в Украине начался 15 октября.