Пять фигурантов дела "Хизб ут-Тахрир" нуждаются в немедленной медпомощи, – адвокат

Речь идет о фигурантах второго симферопольского дела "Хизб ут-Тахрир"

Пять крымских татар, которых арестовали оккупанты по искусственному делу "Хизб ут-Тахрир", нуждаются в немедленной медицинской помощи.

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Об этом заявил в Евпатории на встрече с активистами адвокат Назим Шеихмамбетов, пишет издание "Крым.Реалии".

По его словам, речь идет о фигурантах второго симферопольского дела "Хизб ут-Тахрир": Сервете Газиеве, Джемиле Гафарове, Шабане Умерове, Энвере Омерове и Асане Яникове.

В частности, Умеров жалуется на боли и жжение в области сердца, а также на скачки артериального давления, измерить которое возможности нет.

Газиев страдает от болей в области кишечника, сердца и в ноге, у него гипертония.

Омерову нужна срочная операция, он принимает полученные от близких медикаменты.

У Яникова – кишечная непроходимость, проблемы с сердцем и монетовидная экзема.

Гафарову необходимо очищение крови или замена почки, он страдает подагрой. Шеихмамбетов утверждает, что в случае неоказания срочной помощи Гафаров может умереть.

"Хизб ут-Тахрир" – международная исламская политическая партия и организация, которая публично и свободно действует в странах Европы и в США.

Как ранее сообщал Фокус:

В ноябре Южный окружной военный суд в российском Ростове-на-Дону приговорил шестерых крымских татар по так называемому "делу Хизб ут-Тахрир" к заключению в колонии строгого режима сроком от 7 до 19 лет.