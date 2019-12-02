В кафе ворвались около 10 человек и начали конфликтовать с посетителями

Вечером, 1 декабря, в Киеве, в районе станции метро Позняки в пиццерию MisterCat ворвалась толпа неадекватных людей и устроила массовую драку.

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Об этом сообщает Киев оперативный в Facebook.

В заведение проникли около 10 человек. Неадекватные люди начали конфликтовать с посетителями и персоналом кафе. Особо активные участники группы, при этом, сели в автомобиль и протаранили вход в заведение.

"Погром в заведении MisterCat, Позняки. Около 10 человек зашли внутрь, начали конфликтовать с посетителями, потом переключились на персонал и началась массовая драка. Но и этим не закончилось – после драки молодые люди автомобилем разнесли входные двери заведения. Обстоятельства происшествия устанавливаются", – говорится в сообщении.

Как ранее сообщал Фокус:

1 декабря в центре Киева неизвестные обстреляли автомобиль Range Rover черного цвета, в котором находился бизнесмен, депутат Киевского областного совета Вячеслав Соболев. Погиб его сын. Убийца стрелял в Соболева, но попал в трехлетнего ребенка.