Погром кафе в Киеве: группа неадекватных людей на автомобиле протаранила вход в заведение
В кафе ворвались около 10 человек и начали конфликтовать с посетителями
Вечером, 1 декабря, в Киеве, в районе станции метро Позняки в пиццерию MisterCat ворвалась толпа неадекватных людей и устроила массовую драку.
Об этом сообщает Киев оперативный в Facebook.
В заведение проникли около 10 человек. Неадекватные люди начали конфликтовать с посетителями и персоналом кафе. Особо активные участники группы, при этом, сели в автомобиль и протаранили вход в заведение.
"Погром в заведении MisterCat, Позняки. Около 10 человек зашли внутрь, начали конфликтовать с посетителями, потом переключились на персонал и началась массовая драка. Но и этим не закончилось – после драки молодые люди автомобилем разнесли входные двери заведения. Обстоятельства происшествия устанавливаются", – говорится в сообщении.
Как ранее сообщал Фокус:
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