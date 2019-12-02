Задержаны подозреваемые в убийстве сына депутата Соболева

На территории Святошинского района полицейские обнаружили автомобиль Kia Cerato, который был в розыске при проведении оперативного плана "Сирена"

В Киеве задержали подозреваемых в покушении на депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева и убийстве его трехлетнего сына Александра. Об этом сообщает Информатор.

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На территории Святошинского района полицейские обнаружили автомобиль Kia Cerato, который был в розыске при проведении оперативного плана "Сирена". Там же и удалось задержать двоих подозреваемых.

В полиции подтвердили задержание подозреваемых. Сейчас с ними общаются следователи. Подробности обещают сообщить позже.

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Напомним, вчера около 17:00 на перекрестке улиц Льва Толстого и Тарасовской произошло покушение на депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева. Киллер стрелял в водителя, но попал в его трехлетнего сына, который скончался в "скорой" по дороге в больницу.

Соболев – в прошлом он донецкий бизнесмен, основатель сети супермаркетов "Обжора" (продал ее в 2007 году), одно время был заместителем мэра Донецка Александра Лукьянченко и занимал должность замглавы Нафтогаза. В Киеве он владеет рестораном "Марио", возле которого и произошло покушение.

Как ранее сообщал Фокус:

6 ноября в Киеве произошло покушение на бизнесмена Игоря Сало. Мотоциклист положил взрывчатку на его автомобиль. В результате взрыва погиб сотрудник полиции охраны. Также получили ранения двое человек, один из них – бизнесмен.