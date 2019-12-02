Об этом сообщила сама певица в соцсети, заявив, что не может сидеть и делать вид, будто ничего не произошло

Трагически погибший 1 декабря в результате обстрела автомобиля Range Rover в центе Киева мальчик оказался крестником народной артистки Украины Ирины Билык. Об этом певица сообщила в своем Facebook.

Стрельба произошла на перекрестке улиц Льва Толстого и Тарасовской. По данным СМИ, убийца скрылся на автомобиле Lexus. Он стрелял в водителя, но попал в трехлетнего ребенка, который скончался в "скорой" по дороге в больницу.

Билык написала в сети, что не может сидеть и делать вид, будто ничего не произошло. Она также опубликовала фото мальчика.

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"Убит маленький ребеночек, чудесный малыш... крестной которого я являюсь", – написала Билык.

Трагедия вызвала большой резонанс в обществе. Полиция разыскивает злоумышленников, которые предварительно скрылись на автомобиле Lexus.

"Зачем все в этом мире, если так просто убивают людей, деток... в центре любимого города.... Мой маленький Ангел, Сашенька, прости этим взрослым нелюдям их жестокость... силы всей семье в этот страшный час", – написала Билык.

В результате обстрела авто был ранен также водитель – отец ребенка. Появилась информация, что это депутат Киевского облсовета от партии "Блок Петра Порошенко" Вячеслав Соболев. Сегодняшнюю атаку назвали покушением на его жизнь.

Как ранее сообщал Фокус:

Вечером, 1 декабря, в Киеве, в районе станции метро Позняки в пиццерию MisterCat ворвалась толпа неадекватных людей и устроила массовую драку.