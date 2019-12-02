Уже скоро-скоро. Зеленский рассказал, когда водительские права можно будет хранить в смартфоне
Приложение уже находится на модерации в Google Play и App Store
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что права и техпаспорт на автомобиль уже "скоро-скоро" появятся в смартфоне.
Об этом он рассказал во влоге на беговой дорожке, который опубликовал Офис президента.
"Наши специалисты в главе с Мишей Федоровым (вице-премьер-министр Украины, министр цифровой трансформации Михаил Федоров", – ред.) создали такую себе небольшую "страну в смартфоне". Сейчас все мы работаем над большим проектом диджитализации страны. Электронное удостоверение водителя и тех паспорт уже скоро-скоро будет у вас в айфоне", – сказал президент.
По его словам, приложение уже отправлено в Google Play и App Store и в этом году уже можно будет им пользоваться.
"Но это только начало", – добавил украинский лидер.
Напомним, в Министерстве цифровой трансформации планируют до конца 2019 года запустить мобильное приложение "Дія", более известное как "государство в смартфоне".
Также в декабре планируется представить т.н. "кабинет застройщика".
Как ранее сообщал Фокус:
- 23 мая на iForum в Киеве Зеленский заявил, что мечтает об Украине в смартфоне.
- По его словам, диджитализация – это удар по коррупции, который рано или поздно принесет победу над ней.
- В Офисе президента хотят к 2024 году перевести 90% госуслуг в интернет. Президент уже поручил реализовать до 1 января 2020 года проект "еМалятко", который позволит получить 10 услуг по одному заявлению при рождении ребенка.