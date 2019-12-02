Уже скоро-скоро. Зеленский рассказал, когда водительские права можно будет хранить в смартфоне

Приложение уже находится на модерации в Google Play и App Store

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что права и техпаспорт на автомобиль уже "скоро-скоро" появятся в смартфоне.

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Об этом он рассказал во влоге на беговой дорожке, который опубликовал Офис президента.

"Наши специалисты в главе с Мишей Федоровым (вице-премьер-министр Украины, министр цифровой трансформации Михаил Федоров", – ред.) создали такую себе небольшую "страну в смартфоне". Сейчас все мы работаем над большим проектом диджитализации страны. Электронное удостоверение водителя и тех паспорт уже скоро-скоро будет у вас в айфоне", – сказал президент.

По его словам, приложение уже отправлено в Google Play и App Store и в этом году уже можно будет им пользоваться.

"Но это только начало", – добавил украинский лидер.

Напомним, в Министерстве цифровой трансформации планируют до конца 2019 года запустить мобильное приложение "Дія", более известное как "государство в смартфоне".

Также в декабре планируется представить т.н. "кабинет застройщика".

Как ранее сообщал Фокус:

23 мая на iForum в Киеве Зеленский заявил, что мечтает об Украине в смартфоне.