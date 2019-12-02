Суд оставил под домашним арестом чиновницу ОП Светлану Кондзелю

Кондзелю в вымогательстве с физического лица 300 тысяч долларов за содействие в назначении на руководящую должность в НАК "Нафтогаз Украины"

Высший антикоррупционный суд оставил руководителя одного из главных департаментов Офиса президента Светлану Кондзелю под круглосуточным домашним арестом.

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Об этом сообщает пресс-служба ВАКС.

Решение было принято судом в понедельник, 2 декабря.

Суд отклонил апелляционную жалобу прокуроров, требующих изменения меры пресечения в виде содержания под стражей.

"По результатам рассмотрения апелляционной жалобы суд оставил в силе решение следственного судьи Высшего антикоррупционного суда, которым к подозреваемой применена мера пресечения в виде домашнего ареста с запретом покидать жилье круглосуточно", – сказали в суде.

13 ноября детективы НАБУ сообщили о подозрении директору департамента публичной информации Офиса президента Светлане Кондзеле, экс-заместительнице министра культуры Украины и их сообщнику.

15 ноября ВАКС избрал для экс-заместительницы министра культуры Виктории Лесничей, подозреваемой в мошенничестве, меру пресечения в виде ареста на 2 месяца с альтернативой залога в размере 576 тысяч 300 гривен.

Как ранее сообщал Фокус:

Детективами НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП были разоблачены и задержаны участники преступной группы, среди которых – сотрудница Офиса президента, по подозрению в получении неправомерной выгоды. Детективы НАБУ задокументировали факт вымогательства 300 тысяч долларов взятки за содействие в назначении на руководящую должность в НАК "Нафтогаз Украины".