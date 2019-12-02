Суд оставил под домашним арестом чиновницу ОП Светлану Кондзелю
Кондзелю в вымогательстве с физического лица 300 тысяч долларов за содействие в назначении на руководящую должность в НАК "Нафтогаз Украины"
Высший антикоррупционный суд оставил руководителя одного из главных департаментов Офиса президента Светлану Кондзелю под круглосуточным домашним арестом.
Об этом сообщает пресс-служба ВАКС.
Решение было принято судом в понедельник, 2 декабря.
Суд отклонил апелляционную жалобу прокуроров, требующих изменения меры пресечения в виде содержания под стражей.
"По результатам рассмотрения апелляционной жалобы суд оставил в силе решение следственного судьи Высшего антикоррупционного суда, которым к подозреваемой применена мера пресечения в виде домашнего ареста с запретом покидать жилье круглосуточно", – сказали в суде.
13 ноября детективы НАБУ сообщили о подозрении директору департамента публичной информации Офиса президента Светлане Кондзеле, экс-заместительнице министра культуры Украины и их сообщнику.
15 ноября ВАКС избрал для экс-заместительницы министра культуры Виктории Лесничей, подозреваемой в мошенничестве, меру пресечения в виде ареста на 2 месяца с альтернативой залога в размере 576 тысяч 300 гривен.
Как ранее сообщал Фокус:
- Детективами НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП были разоблачены и задержаны участники преступной группы, среди которых – сотрудница Офиса президента, по подозрению в получении неправомерной выгоды. Детективы НАБУ задокументировали факт вымогательства 300 тысяч долларов взятки за содействие в назначении на руководящую должность в НАК "Нафтогаз Украины".
- Факт задержания руководителя одного из департаментов подтвердили в Офисе президента.