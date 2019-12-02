Во львовский военный госпиталь привезли 13 раненых и травмированных военнослужащих с Донбасса

Один военный находится в реанимации в тяжелом состоянии

Во Львов из Харькова 2 декабря прибыл военно-транспортный самолет с 13 ранеными, травмированными и больными различными заболеваниями украинскими военнослужащими, которые служили на передовой на Донбассе.

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Об этом сообщает Радио Свобода.

По словам представителя информационного агентства Министерства обороны Украины полковника Александра Поронюка, первую медицинскую помощь военные получили в военном госпитале в Харькове. Для дальнейшего лечения, проведения операций, реабилитации их привезли во львовский госпиталь.

Из 13 прибывших у шести – разной степени огнестрельные ранения. Один военный находится в реанимации в тяжелом состоянии и нуждается в постоянном медицинском уходе, остальные бойцы – с травмами и различными заболеваниями.

По предварительной информации, медикаментами военный госпиталь во Львове обеспечен. В случае необходимости лекарств или каких-то вещей для воинов руководство госпиталя предупредит волонтеров, которые помогают военнослужащим всем необходимым.

Как ранее сообщал Фокус:

В ноябре потери боевиков на Донбассе составили 107 человек. 41 из них ликвидирован, а еще 66 человек составляют санитарные потери противника.