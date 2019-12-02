Украина
Киев засыпает снегом: КГГА просит не парковать автомобили у дорог
На дороги столици выехало около сотни снегоуборочных машин
Киевская городская государственная администрация просит водителей не парковать свои автомобили вдоль дорог, потому что они могут препятствовать расчистке снега.
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
Отметим, на дороги Киева выехало около сотни снегоуборочных машин.
"УК "Киевавтодор" в полной готовности к снегопаду. Как сообщили в коммунальной корпорации, техника КП ШЕУ уже выехала на исходные позиции и ожидает начала непогоды", – сказано в сообщении.
Еще 318 едениц спецтехники готовы выехать на дороги столицы, если погодные условия ухудшатся.
Отметим, синоптик Наталка Диденко сообщала, что декабрь принесет в Украину холодную погоду и снег.
Как ранее сообщал Фокус:
- В течение суток 3 декабря в Украине (кроме южных областей) ожидается снег и мокрый снег, а также образование снежного покрова высотой 3-8 см.
- Октябрь 2019 года – второй самый теплый месяц на планете за 140 лет метеонаблюдений.