Двое старшеклассников решили использовать газовые баллончики друг против друга

Под Киевом, в городе Буча, двое школьников во время конфликта использовали друг против друга газовые баллончики. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

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Инцидент произошел в здании одной из городских школ. Потасовка завязалась между двумя учениками на перемене.

По словам полиции, в результате распыления газа, пострадали 15 учеников школы. Детей полностью эвакуировали с третьего этажа здания.

Также удалось выяснить, что газовый баллончики "Терен-4" пронесли в школу и применили ученики 9-го класса. У пострадавших детей медики диагностировали ожоги глаз, к счастью, повреждения оказались не слишком серьезными.

На месте происшествия работали медики и следственно-оперативная группа. По факту случившегося открыли производство по части 1 статьи 125 УК Украины (умышленное легкое телесное повреждение).

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