Микроавтобус раздавил людей

В городе Буча Киевской области столкнулись Porsche Cayenne и маршрутка Рута, погибли два человека.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Об этом сообщает Информатор.

В результате столкновения маршрутка упала на правый бок, а пассажиры выпали через окно. После этого "Рута" раздавила людей. Парень и женщина, погибли на месте. Еще три человека из микроавтобуса пострадали.

В соцсетях жители Бучи пишут, что на этом перекрестке это уже не первая серьезная авария. Люди не единожды просили установить на данном участке светофор.

В Переяславско-Хмельницком районе в Киевской области в одном месте случилось сразу два происшествия. Возгорание автопечки в грузовике Renault спровоцировало пожар и масштабное ДТП.

3 ноября в Киеве произошла авария, в результате которой автомобиль разлетелся на две части и погиб человек.