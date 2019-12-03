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Под Киевом Porsche перевернул маршрутку, погибли два человека

Фото: Информатор

Микроавтобус раздавил людей

В городе Буча Киевской области столкнулись Porsche Cayenne и маршрутка Рута, погибли два человека.

Об этом сообщает Информатор.

В результате столкновения маршрутка упала на правый бок, а пассажиры выпали через окно. После этого "Рута" раздавила людей. Парень и женщина, погибли на месте. Еще три человека из микроавтобуса пострадали.

В соцсетях жители Бучи пишут, что на этом перекрестке это уже не первая серьезная авария. Люди не единожды просили установить на данном участке светофор.