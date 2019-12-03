Дочь Цемаха об объявлении отца в розыск: Никто из СБУ на связь не выходил

По словам Марии Цемах, "отец ни от кого не скрывается"

Дочь подозреваемого в сбитии самолета рейса MH17 Владимира Цемаха Мария заявила, что "отец ни от кого не скрывается".

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Об этом сообщает РИА Новости.

"Ничего не получали ни на почту, ни по интернету, на связь никто с нами не выходит, отец ни от кого не скрывается. Это было ожидаемо, снова нужен какой-то "шум" вокруг этого дела, отсюда такие заявления", – заявила она.

Напомним, сегодня СБУ заявила, что выданный России в рамках обмена пленными по формуле "35 на 35" боевик Владимир Цемах объявлен в розыск.

Боевику инкриминируют ч.3 ст.258 (террористический акт, который привел к гибели чесловека – от 10 до 15 лет, либо пожиненное) ч.1 ст.3-258 (создание террористической группы, либо участие в ней – от 8 до 15 лет).

В июле 2019 года украинские спецслужбы задержали бывшего "командира ПВО" города Снежное Владимира Цемаха. Боевик фигурирует в деле крушения МН17 на Донбассе.

Как ранее сообщал Фокус:

7 сентября его передали РФ в рамках большого обмена пленными. Перед этим его допросили голландские следователи.

Глава СБУ Иван Баканов заявил, что включение в список на обмен Цемаха свидетельствует о подтверждении причастности России к катастрофе МН17.

Депутат Европарламента от Нидерландов Кати Пири заявила, что нидерландское следствие переквалифицировало статус Владимира Цемаха в деле о катастрофе MH17 из свидетеля в подозреваемого.