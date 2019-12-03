Дочь Цемаха об объявлении отца в розыск: Никто из СБУ на связь не выходил

По словам Марии Цемах, "отец ни от кого не скрывается"

Дочь подозреваемого в сбитии самолета рейса MH17 Владимира Цемаха Мария заявила, что "отец ни от кого не скрывается".

Об этом сообщает РИА Новости.

"Ничего не получали ни на почту, ни по интернету, на связь никто с нами не выходит, отец ни от кого не скрывается. Это было ожидаемо, снова нужен какой-то "шум" вокруг этого дела, отсюда такие заявления", – заявила она.

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Напомним, сегодня СБУ заявила, что выданный России в рамках обмена пленными по формуле "35 на 35" боевик Владимир Цемах объявлен в розыск.

Боевику инкриминируют ч.3 ст.258 (террористический акт, который привел к гибели чесловека – от 10 до 15 лет, либо пожиненное) ч.1 ст.3-258 (создание террористической группы, либо участие в ней – от 8 до 15 лет).

В июле 2019 года украинские спецслужбы задержали бывшего "командира ПВО" города Снежное Владимира Цемаха. Боевик фигурирует в деле крушения МН17 на Донбассе.

Как ранее сообщал Фокус:

7 сентября его передали РФ в рамках большого обмена пленными. Перед этим его допросили голландские следователи.

Глава СБУ Иван Баканов заявил, что включение в список на обмен Цемаха свидетельствует о подтверждении причастности России к катастрофе МН17.

Депутат Европарламента от Нидерландов Кати Пири заявила, что нидерландское следствие переквалифицировало статус Владимира Цемаха в деле о катастрофе MH17 из свидетеля в подозреваемого.