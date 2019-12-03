Зеленский посмертно наградил погибших на Донбассе полковников Волочаева и Каплунова

Волочаев и Каплунов погибли во выполнения боевого задания, подорвавшись на мине

Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" полковникам Денису Волочаеву и Дмитрию Каплунову посмертно.

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Об этом сообщает пресс-служба президента.

"Бойцы удостоены высокой награды за героизм и личное мужество, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу", – сказано в сообщении.

Зеленский выразил соболезнования родным и близким погибших героев.

1 декабря на линии соприкосновения на востоке Украины диверсионно-разведывательная группа врага совершила попытку прорыва в тыл позиций ООС.

Командование ООС задействовало резервную группу, в состав которой входили Дмитрий Каплунов и Денис Волочаев.

"Во время боевого столкновения в результате взрыва мины бойцы получили ранения, несовместимые с жизнью и погибли на месте", – сказано в сообщении.

Как ранее сообщал Фокус:

В ноябре потери боевиков на Донбассе составили 107 человек. 41 из них ликвидирован, а еще 66 человек составляют санитарные потери противника.