Сутки на Донбассе: 7 обстрелов, без потерь
В начала суток боевики успели дважды обстрелять позиции украинских бойцов, потерь также нет
3 декабря боевики 7 раз нарушили "режим тишины" на Донбассе. Потерь в ВСУ не зафиксировано.
Об этом сообщает штаб ОС.
Противник использовал гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.
По направлению "Восток" боевики обстреливали позиции ВСУ у Старогнатовки, Красногоровки и Лебединского.
В районе ответственности "Север" обстрелы позций украинской армии зафиксированы у Крымского, Новолуганского и Луганского.
О потерях в штабе не сообщают.
В начала суток боевики успели дважды обстрелять позиции украинских бойцов – у Новолуганского из гранатометов и стрелкового оружия и в районе Широкиного из крупнокалиберных пулеметов.
Потерь также нет.
Как ранее сообщал Фокус:
- В ноябре потери боевиков на Донбассе составили 107 человек. 41 из них ликвидирован, а еще 66 человек составляют санитарные потери противника.
- В октябре потери боевиков составили 93 человека, 33 из них – безвозвратные.