Ученики прыгали из окон. В центре Одессы горит колледж экономики и права (обновлено)
В больнице скончалась преподавательница. Еще 18 человек пострадали
В центре Одессы горит построенный в 1914 году доходный дом Асвадурова, сообщает Думская.
Сейчас в этом здании размещается ряд фирм и учреждений, в т.ч. Институт морской биологии, одесский филиал Института археологии НАН Украины и колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.
На месте очень много скорых. Пострадали не менее 10 человек.
Официально в пресс-службе горсовета на данный момент подтверждают госпитализацию двух пострадавших в результате пожара.
По словам очевидцев, спасаясь от пламени, некоторые студенты прыгали с пятого этажа на припаркованные машины. Внутри еще остаются учащиеся.
По данным ГСЧС, пожар начался в 10:12 на третьем этаже здания (само здание – шестиэтажное), в помещении экономического колледжа. Огонь распространился на 700 м. кв. В тушении участвуют 65 пожарных и 16 единиц техники.
Обновлено 13:05
Спасателям удалось эвакуировать свыше 40 человек. В медучреждения доставлены 12 пострадавших, среди них – четверо пожарных. Сейчас к тушению пожара привлечены 65 человек личного состава и 16 единиц техники.
Всего в здании училось и работало примерно 400 человек.
По данным Думской, умерла одна из пострадавших. Мэр города Геннадий Труханов сообщил, что пока не удалось установить связь с четырьмя людьми, который находились в здании на момент пожара.
Обновлено 13:30
Число пострадавших возросло до 19 человек (вместе с погибшей женщиной), в том числе семеро несовершеннолетних. Спасенных студентов и преподавателей разместили пососедству в здании "Проминвестбанка". Площадь пожара уже превысила 3000 квадратных метров. У спасателей заканчивается топливо в машинах, и его подвозят в канистрах.
Обновлено 14:00
Представитель муниципального департамента здравоохранения Алла Калеева сообщила, что в больницах сейчас находится 21 человек, в том числе девять несовершеннолетних учащихся колледжа и пятеро пожарных. Один учащийся колледжа и один пожарный — в тяжелом состоянии. У пострадавших диагностируют отравление продуктами горения и ожоги.
Обновлено 15:30
Спасатели ГСЧС заявили, что пожар локализован.
По оценкам спасателей, в результате пожара пострадали 14 человек, из них шесть пожарных.
Обновлено 17:50
В результате пожара погибла 17-летняя студентка. 43-летняя преподавательница, о гибели которой сообщалось первоначально, находится в больнице в тяжелом состоянии.
Всего пострадали 22 человека, среди них 12 студентов, 5 сотрудников колледжа и 5 пожарных.
Как ранее сообщал Фокус:
- В ночь на 17 августа в Одессе произошел масштабный пожар в гостинице "Токио Стар". Погибли 9 человек и еще 10 – пострадали. Правоохранители рассматривают три версии возникновения пожара.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что лично будет следить за расследованием пожара, а "владелец так называемого отеля" Вадим Черный ответит за трагедию. Правоохранители Черного сначала опросили, а потом задержали.
- Одесская прокуратура сообщила о подозрении владельцу отеля "Токио Стар" Вадиму Черному. 20 августа его взяли под стражу на 60 суток без права на залог.
- 27 ноября владельца сгоревшего отеля "Токио Стар" Вадима Черного отпустили под домашний арест. Также его обязали носить электронный браслет с системой слежения.