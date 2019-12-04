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Хроники Кивы. Нардеп от ОПЗЖ смотрел в Раде непристойное видео

Фото: Канал 24

После чего сохранил его на телефон

Народного депутата от Оппозиционной платформы "За жизнь" Илью Киву застукали за просмотром странного ролика в сессионном зале парламента. Об этом пишет tk.media.

Это пранк во время которого один мужчина с голым задом садится другому на лицо во время жима штанги.

Илья Кива просмотрел ролик от начала и до конца. И, если верить интерфейсу экрана, этот сомнительного качества пранк сохранен у него в смартфоне.

Стоит отметить, что Кива занимался просмотром непристойного ролика в разгар рабочего дня. На заднем плане слышен голос спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

Как ранее писал Фокус: