Сутки на Донбассе: ВСУ без потерь

За прошедшие сутки, 4 декабря, боевики на Донбассе 3 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил на своей странице в Facebook.

Потерь в результате обстрелов среди личного состава Объединенных сил не было.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики осуществили 2 обстрела неподалеку от Новолуганского.

Еще один вражеский обстрел зафиксирован в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" у Широкиного.

С начала текущего периода боевики огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны нет.

Как ранее сообщал Фокус:

"Народный совет" "ДНР" принял "закон" о государственной границе, в котором боевики заявили о претензиях на всю территорию Донецкой области.