Сутки на Донбассе: ВСУ без потерь
За прошедшие сутки, 4 декабря, боевики на Донбассе 3 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил на своей странице в Facebook.
Потерь в результате обстрелов среди личного состава Объединенных сил не было.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики осуществили 2 обстрела неподалеку от Новолуганского.
Еще один вражеский обстрел зафиксирован в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" у Широкиного.
С начала текущего периода боевики огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны нет.
Как ранее сообщал Фокус:
- "Народный совет" "ДНР" принял "закон" о государственной границе, в котором боевики заявили о претензиях на всю территорию Донецкой области.
- В ноябре потери боевиков на Донбассе составили 107 человек.