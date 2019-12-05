Супрун говорит, что новая команда хочет стереть память о ней с сайта МОЗ

На сайте Минздрава якобы пропадали все упоминания о бывшей главе МОЗ Ульяне Супрун и ее команде.

Об этом Супрун пишет у себя в Facebook.

По ее словам, на сайте МОЗ поисковик хоть и выдавал заглавия новостей о ней и ее команде, но открыть их было нельзя – страниц самих новостей не существовало.

Супрун подозревает, что произошедшее может быть связано с критикой МОЗ с ее стороны.

"Это действительно очень зрелая реакция взрослых людей, которые взяли на себя обязательство развивать и изменять страну", – пишет экс-глава Минздрава.

Также она добавила, что таким образом "политическое руководство пытается не только остановить трансформацию системы здравоохранения, но и стереть упоминания о работе сотен людей, которые работали над созданием новой системы с прозрачными правилами".

К посту Супурн прикрепила скрин, подтверждающий ее слова.

Сейчас сайт МОЗ выдает и открывает новости по запросу "Супрун".

Как ранее сообщал Фокус: