Супрун говорит, что новая команда хочет стереть память о ней с сайта МОЗ
2019-12-05 19:03:51
Бывшая глава Минздрава заметила, что недавно новости с упоминанием ее имени на сайте МОЗ были недоступны
На сайте Минздрава якобы пропадали все упоминания о бывшей главе МОЗ Ульяне Супрун и ее команде.
Об этом Супрун пишет у себя в Facebook.
По ее словам, на сайте МОЗ поисковик хоть и выдавал заглавия новостей о ней и ее команде, но открыть их было нельзя – страниц самих новостей не существовало.
Супрун подозревает, что произошедшее может быть связано с критикой МОЗ с ее стороны.
"Это действительно очень зрелая реакция взрослых людей, которые взяли на себя обязательство развивать и изменять страну", – пишет экс-глава Минздрава.
Также она добавила, что таким образом "политическое руководство пытается не только остановить трансформацию системы здравоохранения, но и стереть упоминания о работе сотен людей, которые работали над созданием новой системы с прозрачными правилами".
К посту Супурн прикрепила скрин, подтверждающий ее слова.
Сейчас сайт МОЗ выдает и открывает новости по запросу "Супрун".
Как ранее сообщал Фокус:
- 4 сентября Кабмин уволил Уляну Супрун с должности главы МОЗ. Ее место впоследствии заняла Зоряна Скалецкая.
- Комментируя свое увольнение, бывшая и.о. министра здравоохранения лаконично заявила: "I’ll be back" ("Я вернусь").