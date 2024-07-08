"Нет ни света, ни кислорода": в "Охматдете" повреждены 5 корпусов больницы, — Ляшко

По словам министра здравоохранения, в момент атаки в медицинском учреждении проходило сразу 3 операции на сердце. Детей эвакуировали в другие больницы, где специалисты занимаются их спасением.

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8 июля российские оккупанты атаковали детскую больницу "Охматдет" в Киеве. В результате там нет света, кислорода и воды. Деталями поделился министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире телемарафона.

По его словам, после циничной атаки со стороны ВС РФ было повреждено 5 корпусов детской больницы "Охматдет". В результате пришлось эвакуировать пациентов нескольких отделений.

"Ключевая задача – эвакуация корпуса, который также пострадал, где были онкология, травматология, хирургия, онкогематология. Мы поэтапно вывозим детей в другие больницы, поскольку в "Охматдете" нет ни света, ни кислорода, ни водоснабжения. Наша задача – минимизировать потенциальные негативные последствия для тех, кто находился на лечении", — заявил Виктор Ляшко.

Отдельно министр здравоохранения добавил, что российская ракета атаковала корпус детской кардиохирургии, который расположен на территории больницы.

В момент обстрела там проходили три операции на сердце. Взрыв повредил окна. Также министр рассказал, что у пациентов произошло загрязнение грудной полости и их сейчас спасают в других больницах.

В общей сложности, на момент интервью, было известно о 20 пострадавших. Несмотря на то, что многие врачи пострадали, они продолжают оказывать помощь тем, кто в этом нуждается.

Среди погибших, которых двое, врач из Львова Светлана Лукьянчук, которая работала детским нефрологом.

Напомним, 8 июля сообщалось, что Украина инициирует созыв заседания Совбеза ООН, о чем заявил президент Владимир Зеленский. По его словам, Москва уже начала распространять фейк о том, что детская больница была повреждена якобы из-за украинской ПВО, однако все доказательства указывают на то, что это был целенаправленный прямой удар.