"Немає ні світла, ні кисню": в "Охматдиті" пошкоджено 5 корпусів лікарні, — Ляшко

За словами міністра охорони здоров'я, у момент атаки в медичному закладі відбувалося одразу 3 операції на серці. Дітей евакуювали в інші лікарні, де фахівці займаються їхнім порятунком.

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8 липня російські окупанти атакували дитячу лікарню "Охматдит" у Києві. У результаті там немає світла, кисню та води. Деталями поділився міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в ефірі телемарафону.

За його словами, після цинічної атаки з боку ЗС РФ було пошкоджено 5 корпусів дитячої лікарні "Охматдит". У результаті довелося евакуювати пацієнтів кількох відділень.

"Ключове завдання — евакуація корпусу, який також постраждав, де були онкологія, травматологія, хірургія, онкогематологія. Ми поетапно вивозимо дітей в інші лікарні, оскільки в "Охматдиті" немає ні світла, ні кисню, ні водопостачання. Наше завдання — мінімізувати потенційні негативні наслідки для тих, хто перебував на лікуванні", — заявив Віктор Ляшко.

Окремо міністр охорони здоров'я додав, що російська ракета атакувала корпус дитячої кардіохірургії, який розташований на території лікарні.

У момент обстрілу там проходили три операції на серці. Вибух пошкодив вікна. Також міністр розповів, що у пацієнтів сталося забруднення грудної порожнини і їх зараз рятують в інших лікарнях.

Загалом, на момент інтерв'ю, було відомо про 20 постраждалих. Незважаючи на те, що багато лікарів постраждали, вони продовжують надавати допомогу тим, хто цього потребує.

Серед загиблих, яких двоє, лікарка зі Львова Світлана Лук'янчук, яка працювала дитячим нефрологом.

Нагадаємо, 8 липня повідомлялося, що Україна ініціює скликання засідання Радбезу ООН, про що заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, Москва вже почала поширювати фейк про те, що дитячу лікарню було пошкоджено нібито через українську ППО, проте всі докази вказують на те, що це був цілеспрямований прямий удар.