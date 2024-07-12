В "Охматдете" снова заработало отделение радиологии, — гендиректор больницы (видео)

В отделении радиологии снова облучают маленьких пациентов. Вскоре, рассказал Владимир Жовнир, больница получит новое современное оборудование.

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В детской больнице "Охматдет", которая 8 июля пережила российскую ракетную атаку, уже снова заработало отделение радиологии. Об этом рассказал генеральный директор медицинского учреждения Владимир Жовнир.

По его словам, в отделении продолжили облучать детей, которые начали процедуру еще до атаки. Сейчас, отметил руководитель, на полную силу работают все мощности этого отделения с МРТ и компьютерной томографией.

"Сейчас мы ожидаем в ближайшее время включения еще в процесс лечебный и диагностический новой машины", — анонсировал Владимир Жовнир, добавив, что это будет позитронно-эмиссионный томограф.

То есть, по его словам, в отделении создана вся инфраструктура, которая способна обеспечить лечебный процесс.

Также он рассказал, что осмотрел помещения в "Охматдете", в которых уже могут быть размещены дети с онкологическими болезнями и надеется вскоре перевезти в больницу часть "тяжелых" пациентов.

В то же время министр здравоохранения Виктор Ляшко проинформировал, на базе Киевской областной клинической больницы медики "Охматдета" провели первую операция маленькому пациенту.

Напомним, глава Минздрава сообщал, что детская больница "Охматдет" уже получила на восстановление более 800 миллионов гривен. По предварительным подсчетам, только 360-400 миллионов гривен понадобится для обеспечения больницы оборудованием.