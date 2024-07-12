В "Охматдиті" знову запрацювало відділення радіології, - гендиректор лікарні (відео)

У відділенні радіології знову опромінюють маленьких пацієнтів. Незабаром, розповів Володимир Жовнір, лікарня отримає нове сучасне обладнання.

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В дитячій лікарні "Охматдит", яка 8 липня пережила російську ракетну атаку, вже знову запрацювало відділення радіології. Про це розповів генеральний директор медичного закладу Володимир Жовнір.

За його словами, у відділенні продовжили опромінювати дітей, які почали процедуру ще до атаки. Зараз, зазначив керівник, на повну потужність працюють всі потужності цього відділення з МРТ та комп'ютерною томографією.

"Наразі ми очікуємо найближчим часом включення ще в процес лікувальний і діагностичний нової машини", — анонсував Володимир Жовнір, додавши, що це буде позитронно-емісійний томограф.

Тобто, за його словами, у відділенні створена вся інфраструктура, яка здатна забезпечити лікувальний процес.

Також він розповів, що оглянув приміщення в "Охматдиті", у яких вже можуть бути розміщені діти з онкологічними хворобами і сподівається незабаром перевезти до лікарні частину "важких" пацієнтів.

Водночас міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко поінформував, на базі Київської обласної клінічної лікарні медики "Охматдиту" провели першу операція маленькому пацієнту.

Нагадаємо, очільник МОЗ повідомляв, що дитяча лікарня "Охматдит" вже отримала на відновлення понад 800 мільйонів гривень. За попередніми підрахунками, лише 360-400 мільйонів гривень знадобиться для забезпечення лікарні обладнанням.