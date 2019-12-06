Сутки на Донбассе прошли без потерь

За прошедшие сутки, 5 декабря, боевики на Донбассе 8 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Также зафиксирован вражеский огонь из вооружения БМП.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил на своей странице в Facebook.

Потерь в результате обстрелов среди личного состава Объединенных сил не было.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска осуществили два обстрела у Широкиного.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировано 6 вражеских обстрелов: вблизи Крымского, у Луганского, Майского, дважды неподалеку от Новолуганского, в районе Зайцевого.

С начала текущего периода боевики дважды вели огонь по позициям Объединенных сил неподалеку от Авдеевки. Зафиксировано 23 взрыва. Потерь с нашей стороны нет.

Как ранее сообщал Фокус:

"Народный совет" "ДНР" принял "закон" о государственной границе, в котором боевики заявили о претензиях на всю территорию Донецкой области.