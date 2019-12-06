Для венгерских школ на Закарпатье подготовят учителей украинского языка, – Минобразования

Кабмин продолжит работу по внедрению закона об образовании 2017 года согласно рекомендациям Венецианской комиссии.

Об этом министр образования и науки Анна Новосад рассказала на пресс-конференции в Ужгороде, передает Укринформ.

"Сегодня на встрече в Ужгороде мы сообщили представителям общины позицию нашего правительства по этому вопросу. Она заключается в том, что мы продолжим внедрение закона, выполняя все рекомендации Венецианской комиссии и опираясь на решение КСУ, признавшего закон конституционным", – заявила Новосад.

Что касается решения Конституционного суда, то министр говорит, что закон признан конституционным "и поэтому возвращаться к разговорам, якобы в нем есть какие-то ограничения для нацменьшин, мы не будем".

Новосад отметила, что сейчас продолжается имплементационный период закона (продлится до 2023 года).

С 2023-го года дети в государственных школах с венгерским языком преподавания будут изучать украинский язык в увеличенном объеме. При этом, они смогут учиться и на родном языке.

Также Новосад говорит, что в ближайшие годы правительство будет инвестировать в подготовку учителей украинского языка в венгерских школах. Кроме того, будут писать и адаптированные учебники украинского языка.

Как ранее сообщал Фокус:

В конце сентября министр Новосад заявила, что для повышения зарплат учителям необходимо 45 млрд гривен.