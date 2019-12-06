Разведение сил: Украина демонтировала фортификации в районе Петровского

На участке разведения сил и средств в районе Петровского завершился процесс демонтажа фортификационных сооружений.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Демонтаж фортификаций и других объектов военного назначения на участке разведения №3 завершился в 12:00.

"В общем было изъято 244 взрывоопасных предмета. Кроме того, демонтировано 10 блиндажей и 28 вспомогательных сооружений. Завтра начнется верификация представителями СММ ОБСЕ результатов завершения процесса разведения сил и средств", – сказано в сообщении.

Как ранее сообщал Фокус:

12 ноября в штабе ООС заявили об окончании первого этапа разведения войск в районе Богдановки и Петровского на Донбассе.

13 ноября на участке разведения сил и средств в Петровском Донецкой области началось разминирование территорий.