Украинский военный на Донбассе пострадал от лазерного оружия, – Минобороны
На Донбассе украинский военнослужащий пострадал от лазерного оружия, которое применили боевики.
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
"По имеющейся информации, вчера боевые травмы получили двое наших воинов. Один из них – в результате прицельных вражеских обстрелов. Еще один защитник - вследствие влияния со стороны российско-оккупационных войск специального лазерного устройства неопределенного типа", – сообщили в министерстве.
Предварительный диагноз у пострадавшего – макулярный ожог лазером сетчатки глаза.
Как ранее сообщал Фокус:
- 6 декабря оккупанты на Донбассе 14 раз нарушили режим тишины, боевые травмы получили двое украинских военных.
- В ноябре потери боевиков на Донбассе составили 107 человек.