Украинский военный на Донбассе пострадал от лазерного оружия, – Минобороны

На Донбассе украинский военнослужащий пострадал от лазерного оружия, которое применили боевики.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"По имеющейся информации, вчера боевые травмы получили двое наших воинов. Один из них – в результате прицельных вражеских обстрелов. Еще один защитник - вследствие влияния со стороны российско-оккупационных войск специального лазерного устройства неопределенного типа", – сообщили в министерстве.

Предварительный диагноз у пострадавшего – макулярный ожог лазером сетчатки глаза.

Как ранее сообщал Фокус: