Хакеры пытались взломать сайт Зеленского и банковскую систему, – секретарь СНБО
Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что за месяц были отбиты 11 кибератак.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
По его словам, хакерским атакам подверглись, в частности, банковская система, а также сайт президента.
"Субъекты национальной системы кибербезопасности работают в режиме !24/7/365!, отражая эти угрозы. Это оружие будущего, и президент Украины уделяет вопросу киберзащиты очень большое внимание. Если мы говорим о диджитализации и цифровизации государства, должны понимать, что эта цифра должна быть защищена", – сказал секретарь СНБО.
- В Украине задержали иностранца, которого разыскивали сотрудники ФБР и Службы расследования финансовых преступлений (FNTT) США из-за мошенничества.
- Украинский хакер экстрадирован из Нидерландов в США.
- Также киберполиция поймала мужчину, который похитил 2 млн грн благотворительных средств.