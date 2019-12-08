"Не расходимся". Протестующие под Офисом президента рассказали о своих планах

Лидер "Движения отпора капитуляции", бывший депутат Верховной рады Андрей Левус заявил, что участники акции под Офисом Президента не будут расходится как минимум до восьми часов завтрашнего дня, когда пройдет брифинг "Нормандской четверки" по итогам саммита.

Об этом сообщает корреспондент Фокуса.

"Мы не будем расходиться как минимум до восьми часов завтрашнего дня, когда пройдет брифинг Нормандской четверки по итогам саммита", – рассказал Левус.

На вопрос, что планируется со стороны протестующих, если им не понравится какие-то действия Зеленского во время переговоров, Левус ответил: "Нет такого, что понравится или не понравится. Есть четко обрисованные Красные линии".

Он добавил, что в случае, если Зеленский не перейдет эти линии, акция протеста прекратится. В обратном же случае, участники акции протеста будут принимать решение на месте.

Он также перечислил, что, по его мнению, недопустимо на переговорах в Париже. В частности, прямые переговоры с Россией по газу, прямые переговоры с террористами и администрациями ОРДЛО.

Левус также отметил, что активная позиция украинцев может помочь Зеленскому принять правильные решения во время нормандской встречи.

Как ранее сообщал Фокус:

8 декабря в Киеве под Офисом Президента проходит акция протеста участников "Движения сопротивления капитуляции".