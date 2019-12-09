Сутки на Донбассе: 7 обстрелов, без потерь

За прошедшие сутки боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня, потерь в ВСУ не зафиксировано.

Об этом сообщает штаб ОС.

Противник обстреливал позиции украинской армии из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

По направлению "Восток" имели место 4 обстрела: у Василовки, Павлополя, Марьинки и Широкиного.

В районе ответственности "Север" боевики еще 3 раза обстреляли позиции украинских бойцов – у Травневого, Крымского и Хутора Вильного.

С начала суток обошлось без нарушений режима прекращения огня, потерь нет.

Как ранее сообщал Фокус:

12 ноября в штабе ООС заявили об окончании первого этапа разведения войск в районе Богдановки и Петровского на Донбассе.

13 ноября на участке разведения сил и средств в Петровском Донецкой области началось разминирование территорий.

20 ноября ГСЧС отчиталась о завершении процесса разминирования территории в районе разведения сил у Богдановки и Петровского.