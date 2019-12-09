Проспектам Бандеры и Шухевича в Киеве быть: Апелляционный суд разрешил переименование

Апелляционный суд Киева в понедельник, 9 декабря, разрешил переименование двух проспектов в честь предводителя УПА Романа Шухевича и главы ОУН (б) Степана Бандеры.

Об этом сообщил народный депутат от "Европейской Солидарности" и бывший директор Института национальной памяти Владимир Вятрович на своей странице в Facebook.

"Проспектам Бандеры и Шухевича в Киеве быть. Мы выиграли в апелляционном суде", – написал он.

Мэр Киева Виталий Кличко, после того, как Киевсовет переименовал Московский проспект в проспект Степана Бандеры 7 июля 2016, заявил, что решение может быть пересмотрено, если будут обращения от киевлян.

Официально проспект Бандеры появился 9 августа, когда газета Киевского городского совета "Крещатик" опубликовала соответствующее решение.

Проспект Ватутина официально переименован в проспект Шухевича в июне 2017.

25 июня 2019 Окружной административный суд Киева отменил решение о переименовании Московского проспекта в честь Степана Бандеры и проспекта генерала Ватутина – в проспект Шухевича.

1 августа Украинский институт национальной памяти подал апелляцию на решение Окружного суда Киева об отмене решений Киевсовета о переименовании проспектов Московского и Ватутина в честь Степана Бандеры и Романа Шухевича.

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