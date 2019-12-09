В центре Киева установили 30-метровую елку

В центре Киева на Софийской площади поставили главную елку Украины, сообщают Вести.ua.

Отмечается, что высота новогодней красавицы составила около 30 метров. Собрана елка из 400 сосен и пихты, привезенных из ГП Радомышльское лесоохотничье хозяйство. Высота каждого дерева – от 1 до 4 метров.

Лесную красавицу в столице украшают более 700 игрушек: конфеты, леденцы и огромные шары, а также более 3 километров гирлянд.

В этом году тематикой праздничной локации на Софийской площади станет известная сказка о Щелкунчике. Поэтому и новогодняя елка оформлена в таком стиле.

Монтировать главную елку страны начали еще 26 ноября. А зажечь ее планируют традиционно 19 декабря, в 19:00, в День святого Николая.

Как ранее сообщал Фокус:

На прошлый Новый год главную елку Харькова признали самой высокой в Украине. Харьковскую елку внесли в Национальный реестр рекордов.